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13:26 (мск), источник: АиФ Омск

УК предупреждали о небезопасном состоянии пятиэтажки в Омске

Инцидент произошёл вчера вечером.

Управляющую компанию предупреждали о небезопасном состоянии пятиэтажки в нефтяниках. Об этом сообщает НГС. Новости.

Напомним, частичное обрушение стены дома произошло вчера, 11 мая, по ул. 50 лет Профсоюзов, 57 Б. Кирпичная кладка обрушилась со стороны кухни.

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О пострадавших не сообщается.

По информации главы региональной Госжилинспекции Серея Плисова, за несколько недель до случившегося, 24 апреля, в этот дом приезжал специалист. По результатам проверки 28 апреля управляющей компании выдали предписание о приведении дома в нужное состояние, так как было зафиксировано «вздутие стены». За то, что компания вовремя не устранила нарушение, её представителей могут привлечь к административной ответственности.

В ходе проверки после инцидента установлено, что дальнейшей угрозы обрушения дома нет, но практически все жильцы опасаются находиться в своих квартирах.

Также в целях безопасности в доме отключили газ.

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