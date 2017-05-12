Аксенов: владельцы идущих под снос для строительства «Тавриды» домов получат больше, чем имели

«Люди получат даже больше, чем они имели в наличии до строительства этой трассы. Все-таки любой переезд, особенно в такой ситуации — это стресс для любой семьи. Мы это все понимаем. Но хочу сказать большое спасибо крымчанам. Они понимают, что государство их не обманет. Деньги за паи, по которым проходит “Таврида”, однозначно будут выплачены. То же самое касается домовладений. Каждый проект мы будем держать персонально под контролем. Гарантирую, что я буду общаться с каждым человеком. Обижен никто не будет », — заверил глава РК.

Аксенов также сообщил, что на сегодняшний день администрация Симферопольского района завершила подбор земельных участков, которые будут выделены собственникам взамен изымаемых.