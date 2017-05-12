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13:13 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: владельцы идущих под снос для строительства «Тавриды» домов получат больше, чем имели

БЕЛОГОРСК, 12 мая — РИА Новости (Крым). Собственники домовладений и земельных участков, попавших в зону строительства федеральной трассы «Таврида», получат более чем достойную компенсацию, заявил журналистам в Белогорском районе глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Люди получат даже больше, чем они имели в наличии до строительства этой трассы. Все-таки любой переезд, особенно в такой ситуации — это стресс для любой семьи. Мы это все понимаем. Но хочу сказать большое спасибо крымчанам. Они понимают, что государство их не обманет. Деньги за паи, по которым проходит “Таврида”, однозначно будут выплачены. То же самое касается домовладений. Каждый проект мы будем держать персонально под контролем. Гарантирую, что я буду общаться с каждым человеком. Обижен никто не будет », — заверил глава РК.

Аксенов также сообщил, что на сегодняшний день администрация Симферопольского района завершила подбор земельных участков, которые будут выделены собственникам взамен изымаемых.

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По информации министра транспорта РК Анатолия Волкова, для строительства трассы «Таврида» попадают 23 домовладения в Укромненском сельском поселении (Симферопольский район) и порядка двух тысяч земельных участков.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в пятницу в Крыму дан официальный старт строительству федеральной трассы «Таврида». Торжественное мероприятие по закладке памятного камня символизирующего начало работ, состоялось в пятницу в Белогорском районе, в 37 километрах от Симферополя.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства дороги (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ее протяженность составит около 300 км, в том числе 237,5 км пройдет по территории Республики Крым.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, предельная стоимость строительства дороги определена в границах 140 млрд рублей в ценах прошлого года.

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