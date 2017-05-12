В продажу поступили льготные билеты из Калининграда в Москву и Петербург

Стоимость льготного билета из Храброво в Москву — 3,8 тыс. рублей, а в Северную столицу — 3,5 тыс. рублей. Такие тарифы действительны и в обратном направлении.

Программа субсидирования будет действовать с 15 мая по 15 октября 2017 года включительно. Приобрести билеты по специальным ценам могут все жители России вне зависимости от региона проживания и возраста.

Ранее врио министра инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова говорила, что льготные билеты в 2017 году можно будет приобрести на сайтах авиакомпаний. Программа субсидирования действует с 2011 года. В 2017 году на неё заложено в бюджете 341 млн рублей.