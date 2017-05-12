В Молдове растут цены, но не зарплаты

При этом рост зарплат граждан зафиксирован не был. Значительно подорожали овощи, в целом на 19.8%, такие как капуста, картофель, морковь, помидоры и лук.

Экзотические фрукты выросли в цене 13,5%. Стоимость мяса возросла на 3,4%.

Однако, цены на кабачки, яйца, крупы, творог, молоко и баклажаны снизились.

Так же отмечено снижение цен на автомобили. А вот стоимость непродовольственных товаров и коммунальных тарифов неуклонно растет вверх.