Драгош Викол избран председателем КСТР голосами семи членов совета
Новым председателем Координационного совета по телерадиовещанию стал Драгош Викол. Его избрали большинством голосов на сегодняшнем заседании совета.
Новым председателем Координационного совета по телерадиовещанию стал Драгош Викол. Его избрали большинством голосов на сегодняшнем заседании совета.
В числе своих главных задач Викол назвал обеспечение информационной безоапсности.
«Нам предстоит много работы, нужно убедить законодателей дать юридическое определение таким явлениям, как пропаганда и манипуляция. Иначе мы не сможем этому противостоять», — сказал председатель КСТР Драгош Викол.
Новый глава КСТР заявил, что рассчитывает на помощь гражданского общества, представителей которого он призвал оставить баррикады. Драгош Викол — доктор философских наук и специалист в области международного права. Его предшественник Дину Чокан подал в отставку, заявив, что хочет дать коллегам возможность проявить себя.