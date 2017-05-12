Драгош Викол избран председателем КСТР голосами семи членов совета

В числе своих главных задач Викол назвал обеспечение информационной безоапсности.

«Нам предстоит много работы, нужно убедить законодателей дать юридическое определение таким явлениям, как пропаганда и манипуляция. Иначе мы не сможем этому противостоять», — сказал председатель КСТР Драгош Викол.

Новый глава КСТР заявил, что рассчитывает на помощь гражданского общества, представителей которого он призвал оставить баррикады. Драгош Викол — доктор философских наук и специалист в области международного права. Его предшественник Дину Чокан подал в отставку, заявив, что хочет дать коллегам возможность проявить себя.