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13:22 (мск), источник: Publika.md

Драгош Викол избран председателем КСТР голосами семи членов совета

Новым председателем Координационного совета по телерадиовещанию стал Драгош Викол. Его избрали большинством голосов на сегодняшнем заседании совета.

Источник: Publika.md

В числе своих главных задач Викол назвал обеспечение информационной безоапсности.

«Нам предстоит много работы, нужно убедить законодателей дать юридическое определение таким явлениям, как пропаганда и манипуляция. Иначе мы не сможем этому противостоять», — сказал председатель КСТР Драгош Викол.

Новый глава КСТР заявил, что рассчитывает на помощь гражданского общества, представителей которого он призвал оставить баррикады. Драгош Викол — доктор философских наук и специалист в области международного права. Его предшественник Дину Чокан подал в отставку, заявив, что хочет дать коллегам возможность проявить себя.

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