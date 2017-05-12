Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
Зампредседателя правления банка Александр Торбахов заявил, что сегодня можно выпустить карту с доставкой в любое отделение.
Зампредседателя правления банка Александр Торбахов заявил, что сегодня можно выпустить карту с доставкой в любое отделение.
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк решил проблему получения клиентами платежных карт без привязки к отделению. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления банка Александр Торбахов.
У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение
Он уточнил, что теперь перевыпустить платежную карту можно будет в любом отделении Сбербанка.
Как пояснили ТАСС в