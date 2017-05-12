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13:50 (мск), источник: ТАСС

Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению

Зампредседателя правления банка Александр Торбахов заявил, что сегодня можно выпустить карту с доставкой в любое отделение.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк решил проблему получения клиентами платежных карт без привязки к отделению. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления банка Александр Торбахов.

У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение
Александр Торбахов
зампредседателя правления Сбербанка

Он уточнил, что теперь перевыпустить платежную карту можно будет в любом отделении Сбербанка.

Как пояснили ТАСС в колл-центре кредитной организации, для того, чтобы перевыпустить карту в другом отделении, нужно не позднее чем за 3−5 дней до окончания срока ее действия обратиться в удобное отделение с заявлением о досрочном перевыпуске. Для карт Maestro «социальная» такая операция будет бесплатной, для именных карт Visa elecrton стоимость перевыпуска составит 60 рублей.

Комментарии
1
Михаил
От перемены сум слагаемых суть не меняется... Вы вначале уберите комиссию при переводе с карты сбербанка на карту сбербанка. И увеличте скорость передачи денег с каретных трех суток дл моментальных, как во всех современных банках. Пока сбербанк анахроническая организация с убогим обслуживанием и пренебрежением к клиентам... До тех пор игнорирую пользование этим банком, как и многие... Одни жалобы людей...
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