«Татфондбанк» получил ещё два миллиардных иска

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд РТ 10 апреля 2017 года принял исковое заявление, в котором истец просил признать недействительными два договора уступки права требования от осени 2016 года. А в качестве последствия недействительности взыскать по одному 2 921 390 159,87 рубля и 1 661 454 867,21 рубля по второму. Из-за нарушения процессуальных норм иск был оставлен без движения до 10 мая.

«Тимер банк» — не единственный, кто решил оспорить сделки с участием банка-банкрота. Как стало известно, на днях временная администрация «Татфондбанка», госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», обратилась в суд с просьбой признать недействительной уступку требования кредитов на сумму 2,7 млрд рублей. «Татфондбанк» передал их ООО «МИГ», а тот, в свою очередь, перепродал его ПАО «Бинбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 года по решению Арбитражного суда РТ ПАО «Татфондбанк» было признано банкротом, а 3 марта банк лишился лицензии. До 10 апреля 2018 года в отношении него действует конкурсное производство.