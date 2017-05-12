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15:46 (мск), источник: ИА REGNUM

«Татфондбанк» получил ещё два миллиардных иска

Временная администрация ПАО «Тимер банк» устранила недочёты искового заявления и теперь у ПАО «Татфондбанк» есть риск увеличить свои долги ещё почти на 4,6 млрд рублей. Следующее заседание суда в форме предварительного слушания и собеседования назначено на 6 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд РТ 10 апреля 2017 года принял исковое заявление, в котором истец просил признать недействительными два договора уступки права требования от осени 2016 года. А в качестве последствия недействительности взыскать по одному 2 921 390 159,87 рубля и 1 661 454 867,21 рубля по второму. Из-за нарушения процессуальных норм иск был оставлен без движения до 10 мая.

«Тимер банк» — не единственный, кто решил оспорить сделки с участием банка-банкрота. Как стало известно, на днях временная администрация «Татфондбанка», госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», обратилась в суд с просьбой признать недействительной уступку требования кредитов на сумму 2,7 млрд рублей. «Татфондбанк» передал их ООО «МИГ», а тот, в свою очередь, перепродал его ПАО «Бинбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 года по решению Арбитражного суда РТ ПАО «Татфондбанк» было признано банкротом, а 3 марта банк лишился лицензии. До 10 апреля 2018 года в отношении него действует конкурсное производство.

«Татфондбанк» был одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае. С начала 2017 года в регионе без лицензий остались также ещё три банка: «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».

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