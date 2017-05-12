Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы Новосибирска
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе также отметил, что важно соблюдать правила размещения рекламы на новосибирских улицах.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе также отметил, что важно соблюдать правила размещения рекламы на новосибирских улицах.
НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло предложил специалистам Новосибирского государственного
«Я предложил специалистам НГАСУ взять участок Красного проспекта (главная улица Новосибирска — прим. ТАСС) и творчески подойти к его оформлению. Самое главное, чтобы сохранялся исторический облик города, чтобы в этот облик было вписано благоустройство, и чтобы соблюдались все требования по размещению рекламы. В Новосибирске они соблюдаются не везде», — сказал Меняйло в ходе сегодняшнего визита в НГАСУ.
Полпред в СФО привел в качестве примера работу по ликвидации
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области реализуется более 140 проектов по благоустройству территорий, что составляет более четверти всего объема, запланированного в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Один из крупнейших проектов — благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске к чемпионату мира по футболу 2018 года, которую на время проведения мундиаля превратят в