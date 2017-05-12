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15:05 (мск), источник: ТАСС

Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы Новосибирска

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе также отметил, что важно соблюдать правила размещения рекламы на новосибирских улицах.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло предложил специалистам Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) реализовать на участке главной улицы города — Красного проспекта — проект по благоустройству с сохранением исторического облика. Он также отметил, что важно соблюдать правила размещения рекламы на новосибирских улицах.

«Я предложил специалистам НГАСУ взять участок Красного проспекта (главная улица Новосибирска — прим. ТАСС) и творчески подойти к его оформлению. Самое главное, чтобы сохранялся исторический облик города, чтобы в этот облик было вписано благоустройство, и чтобы соблюдались все требования по размещению рекламы. В Новосибирске они соблюдаются не везде», — сказал Меняйло в ходе сегодняшнего визита в НГАСУ.

Полпред в СФО привел в качестве примера работу по ликвидации сплит-систем (кондиционеров — прим. ТАСС) с фасадов домов на юге России, а также подготовку Омска к юбилею. «В Омске к 300-летию здания были восстановлены под историческую архитектуру. Это новостройки, но их вписали в облик города», — пояснил он. Меняйло добавил, что новосибирских архитекторов необходимо привлекать к формированию комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области реализуется более 140 проектов по благоустройству территорий, что составляет более четверти всего объема, запланированного в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Один из крупнейших проектов — благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске к чемпионату мира по футболу 2018 года, которую на время проведения мундиаля превратят в фан-зону, где будут транслировать матчи. Общий объем финансирования мероприятий федерального проекта в Новосибирской области составит более 700 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного — около 258 млн рублей). Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1 тыс. человек, в том числе города Новосибирска.

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