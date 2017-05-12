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14:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области появится пять новых фельдшерско-акушерских пунктов

В Челябинской области в этом году запланировано строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено 20,5 миллионов рублей. Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал на Съезде Совета муниципальных образований.

По словам главы региона, в области в целом завершена централизация учреждений здравоохранения, отстроена вертикаль системы органов управления и учреждений социальной защиты населения.

«Это позволяет избегать бюрократических надстроек, дублирования функций, обеспечивает концентрацию, учет и контроль прохождения финансовых ресурсов, — подчеркнул Борис Дубровский. — Во многом благодаря этому мы в последние годы направили значительные средства на развитие областных больниц и диспансеров, которые в основном обеспечивают медицинскую помощь людям из области».

Глава региона отметил, что в этом году продолжает действовать программа «Земский доктор», которая заключается в выплате 1 миллиона рублей врачам, приехавшим работать в сельскую местность. За 4 года в села и рабочие поселки Южного Урала привлечены более 400 специалистов.

Также была введена новая программа «Земский фельдшер». В рамках программы медработники в возрасте до 50 лет получат 500 тысяч рублей в случае трудоустройства в 2016 — 2017 годах в фельдшерско-акушерские пункты и здравпункты, расположенные в сельской местности. Для реализации проекта выделено 10 миллионов рублей. Это позволит укрепить среднее медицинское звено в муниципальных образованиях.

«Безусловно, эти программы работают эффективней там, где муниципальные власти дополняют областные меры своими льготами, что логично и правильно», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

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