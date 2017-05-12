Сроки сдачи нового детсада в Волгодонске передвинули на декабрь

Учреждение на 120 мест строят в Красном Яру. Оно будет вторым в микрорайоне. Сейчас специалисты возводят стены, монтируют плиты перекрытия, прокладывают водопровод и канализацию.

Новое дошкольное учреждение обойдется бюджету более чем в 125 миллионов рублей.