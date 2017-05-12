Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
"Пипи Ся": китайцы на референдуме выбрали имя своему авианосцу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
1080 лет парку Лос-Гласьярес
13:47 (мск), источник: РИА Новости

Строительство трассы «Таврида» в Крыму оценили в 140 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Крыму началось строительство федеральной трассы «Тавриды». По словам главы республики Сергея Аксенова, в церемонии сдачи автодороги в эксплуатацию в конце 2018 года может принять участие президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Проект предусматривает строительство четырехполосной автодороги длиной более 260 километров. Они должна соединить Керчь с Симферополем и Севастополем.

Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируют закончить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года.

Первый камень.

В пятницу в 37 километрах от Симферополя состоялась торжественная церемония открытия закладного камня. В ней участвовали министр транспорта Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

«Мы сегодня являемся свидетелями исторического события — начала строительства новой, современной трассы “Таврида”, которая свяжет все территории и основные районы Республики Крым и обеспечит выход к Севастополю. Мы можем с уверенность утверждать, что эта важнейшая для всей страны задача будет выполнена в срок», — заявил Соколов.

По словам чиновника, строительство федеральной трассы не выйдет за пределы 140 миллиардов рублей — такую цифру обозначило федеральное правительство. При этом окончательная цена проекта станет известна только после его завершения.

Читайте также
Аксенов: владельцы идущих под снос для строительства «Тавриды» домов получат больше, чем имели

«Есть открытые вопросы по выкупу земельных участков, по использованию местных инертных материалов. Это все, конечно, в той или иной степени, но не глобально, повлияет на стоимость, но не выйдет за ее пределы», — отметил министр.

Участок строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму По международным стандартам.

Министр транспорта также заявил, что строительство «Тавриды» будет вестись по строгим международным стандартам.

«Работы практически ведутся на первых четырех участках, которые идут от Керчи до столицы республики — до Симферополя. К 2020 году мы получим полноценную скоростную дорогу первой категории, с расчетной скоростью движения на практически полной протяженности 120 километров в час, которая будет соответствовать самым строгим международным стандартам», — сказал Соколов.

По словам главы Минтранса, на строительстве будут использоваться, в основном, местные строительные материалы. К такому решению пришли из-за возможного удорожания проекта с учетом транспортной логистики.

«Это с одной стороны сэкономит бюджетные средства, выделяемые для строительства дороги, а с другой обеспечит удобную транспортную логистику», — подчеркнул министр.

Сергей Аксенов заверил журналистов, что строительство будет отвечать и всем необходимым экологическим стандартам.

Для нас сохранение нашего ландшафта, наших природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач, поэтому просто так кромсать крымскую землю мы не будем, баланс мы найдем.
Сергей Аксенов

По его словам, все участки, которые выделены под разведку, будут согласовываться с местными администрациями, чтобы избежать ущерба для местных жителей и окружающей среды.

Перед началом строительства на месте будущей трассы работали археологи, которые сделали ряд важных находок. Так, в середине апреля ученые нашли древние могильники и крепостные сооружения.

«Специалисты обследуют участок Тиритакского вала — одной из оборонительных линий восточной части Боспорского царства. Уже открыта обширная площадь этого сооружения, впервые детально изучается его конструкция. Археологи раскопали крепиду — подпорную стену вала из земли и камня, а также глубокий ров. Предположительно, изучаемый участок вала датируется IV—III вв.еками до нашей эры», — рассказали тогда в Минтрансе.

Старт строительства федеральной трассы «Таврида» в Крым Кто первым проедет по новой трассе.

Аксенов также рассказал, что на открытие трассы в 2018 году власти республики планируют пригласить президента Владимира Путина.

«Это все-таки второй по объему финансирования проект (после моста через Керченский пролив — ред.). Я думаю, что он будет синхронизованно открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент», — заявил глава региона.

Читайте также
Аксенов надеется, что Путин первым проедет по новой трассе «Таврида»

Аксенов заявил, что и сам намерен испытать качество нового дорожного покрытия.

В апреле глава Крыма напрямую связал успех региона с контролем главы государства над ситуацией.

«Главная формула успеха, что лично президент держит под контролем многие процессы, связанные с Крымом, такие как строительство моста. Все глобальные стратегическими вещи», — заявил Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Кроме федеральной трассы «Таврида» в Крыму реализуется еще ряд крупных проектов. Наиболее масштабным из них является строительство моста через Керченский пролив, который должен стать самым протяженным в стране — 19 километров. Планируется, что движение автомобилей по переправе будет открыто в декабре 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские СМИ во время визита Лаврова впали в истерику
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь