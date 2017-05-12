Смольный выставит на торги четыре городских рынка
Смольный готовит конкурсную документацию, чтобы выставить на торги четыре городских рынка. Об этом сообщил 12 мая в ходе видеоконференции директор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев.
Смольный готовит конкурсную документацию, чтобы выставить на торги четыре городских рынка. Об этом сообщил 12 мая в ходе видеоконференции директор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев.
По его словам, городские власти разработали концепцию развития городских рынков, которая предполагает перезапуск их в
Пока у города есть видение развития четырех рынков — Кузнечного, Московского, Невского и Ломоносовского. Нынешние операторы, по мнению властей, управляют данными объектами недостаточно эффективно. Договоры с ними будут расторгнуты, пояснил «Фонтанке» заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Герман.