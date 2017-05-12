Смольный выставит на торги четыре городских рынка

По его словам, городские власти разработали концепцию развития городских рынков, которая предполагает перезапуск их в торгово-развлекательном формате с использованием опыта аналогичных проектов в Нью-Йорке, Марселе, Афинах и Москве.

Пока у города есть видение развития четырех рынков — Кузнечного, Московского, Невского и Ломоносовского. Нынешние операторы, по мнению властей, управляют данными объектами недостаточно эффективно. Договоры с ними будут расторгнуты, пояснил «Фонтанке» заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Герман.