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17:36 (мск), источник: Вести - Калининград

Перила Деревянного моста станут музейным экспонатом

Перила Деревянного моста представляют культурную ценность, их передадут музею Фридландские ворота.

На их месте установят новые на 15 см выше, потому что в своем нынешнем виде они представляют опасность. Об этом рассказал директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.

Опоры моста полностью менять не будут, проведут лишь их капитальный ремонт, в том числе и подводной части, по аналогии с Высоким мостом.

Первый этап: реконструкции будет включать в себя разбор дорожного полотна, снятие трамвайных путей и замену металлоконструкций, на которые затем положат железобетонную плиту.

Будут восстанавливать и разводной механизм моста, чтобы придать ему исторический облик, но разводным он не будет.

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