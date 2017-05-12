Перила Деревянного моста станут музейным экспонатом
Перила Деревянного моста представляют культурную ценность, их передадут музею Фридландские ворота.
Перила Деревянного моста представляют культурную ценность, их передадут музею Фридландские ворота.
На их месте установят новые на 15 см выше, потому что в своем нынешнем виде они представляют опасность. Об этом рассказал директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.
Опоры моста полностью менять не будут, проведут лишь их капитальный ремонт, в том числе и подводной части, по аналогии с Высоким мостом.
Первый этап: реконструкции будет включать в себя разбор дорожного полотна, снятие трамвайных путей и замену металлоконструкций, на которые затем положат железобетонную плиту.
Будут восстанавливать и разводной механизм моста, чтобы придать ему исторический облик, но разводным он не будет.