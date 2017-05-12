Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
14:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В екатеринбургском Академическом возведут «город из картона»

Длиной 12 метров.

Источник: УралИнформБюро

В Академическом районе Екатеринбурга объявлен массовый сбор макулатуры для арт-объектов. Акция объявлена в рамках общегородского проекта «Ночь музеев», который в 2017 году проходит в экостиле.

Как сообщили «Уралинформбюро» организатора, из газет, журналов, картонных коробок и книг будут созданы тематические арт-объекты. Самые масштабные конструкции — 9-метровое слово «экология» и «город из картона» длиной более 12 метров — появятся в Академическом районе у электродомов, расположенных на улице Павла Шаманова. «Строительство» под руководством опытных художников-декораторов намечено на 20 мая. В нем могут участвовать все желающие.

«Каждый посетитель “Ночи музеев в Академическом” — взрослый или ребенок школьного возраста — сможет взять в руки простые инструменты: ножницы, клей, краски, кисти, чтобы помочь в создании экологичных конструкций. Также мы предложим всем желающим сфотографироваться с готовыми объектами и разместить фото в социальных сетях с хэштегом #ГодЭкологии», — делятся организаторы. Ночью символы Года экологии в России станут ярче за счет подсветки.

Макулатуру и картон можно сдать в будни с 12 до 19 часов в «Академию развития, здоровья и красоты», расположенную на улице Вильгельма де Генина, 41.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Для челябинцев подготовят 9 пляжей
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
«МЮ» vs «Аякс»: проверено «Ростовом» В стокгольмском финале Лиги Европы 24 мая встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс»
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь