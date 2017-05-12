В екатеринбургском Академическом возведут «город из картона»
Длиной 12 метров.
Длиной 12 метров.
В Академическом районе Екатеринбурга объявлен массовый сбор макулатуры для
Как сообщили «Уралинформбюро» организатора, из газет, журналов, картонных коробок и книг будут созданы тематические
«Каждый посетитель “Ночи музеев в Академическом” — взрослый или ребенок школьного возраста — сможет взять в руки простые инструменты: ножницы, клей, краски, кисти, чтобы помочь в создании экологичных конструкций. Также мы предложим всем желающим сфотографироваться с готовыми объектами и разместить фото в социальных сетях с хэштегом #ГодЭкологии», — делятся организаторы. Ночью символы Года экологии в России станут ярче за счет подсветки.
Макулатуру и картон можно сдать в будни с 12 до 19 часов в «Академию развития, здоровья и красоты», расположенную на улице Вильгельма де Генина, 41.