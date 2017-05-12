Губернатор надеется на продление программы расселения из ветхого жилья
Действие федеральной программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья могут продлить. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве РФ.
Действие федеральной программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья могут продлить. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве РФ.
Новосибирская область планирует добиваться получения дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию программы, а на региональном уровне в рамках собственных полномочий необходимо разрабатывать эффективные механизмы решения проблемы ветхого жилого фонда. Об этом заявил губернатор Владимир Городецкий на аппаратном совещании десятого мая.
Продление действия федеральной программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья обсуждалось на совместном заседании Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей
Напомним, что в рамках исполнения Указа № 600 Президента России «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
При этом необходимо продолжать программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, так как жилищный фонд постоянно стареет.
— С 2013 по 2017 годы, за время реализации региональной адресной программы по переселению граждан, на учет поставлено еще более 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья, — напомнил губернатор.
В большинстве случаев это ветхие бараки с износом более 70 процентов, которые исключены из программы капитального ремонта многоквартирных домов, а управляющие компании отказываются от их содержания.
— Именно поэтому так важно добиваться получения федерального финансирования на расселение граждан из ветхого и аварийного фонда, — подчеркнул губернатор. — Но поддерживать, в первую очередь, будут те регионы, которые в рамках собственных полномочий ищут новые механизмы и инструменты решения проблемы аварийного фонда. Уверен, что на региональном уровне одним из главных инструментов работы по расселению граждан из аварийного фонда может стать привлечение застройщиков к освоению площадок, занятых ветхим и аварийным жильем, в рамках программ по развитию территорий.
Губернатор акцентировал на этом вопросе внимание руководителей муниципальных органов власти и профильных ведомств глава региона. Для этого, по словам Владимира Городецкого, необходимо проработать механизмы повышения мотивации застройщиков к участию в подобных программах.
В продлении действия программы заинтересована и мэрия Новосибирска.
— Для нас очень важно, что президент РФ дал поручение продлить срок финансирования программы расселения ветхого и аварийного жилья, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов.
СПРАВКА В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от седьмого мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
Плановый срок завершения региональной адресной программы — первое сентября 2017 года. И речь в ней идет о многоквартирных домах, признанных аварийными до 2012 года.
При финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2008 года в Новосибирске расселено 242 многоквартирных аварийных дома (новое жилье получили 2835 семей — 7454 человека). Общий объем денежных средств, полученных городом, составил более двух миллиардов рублей.