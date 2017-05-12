Губернатор надеется на продление программы расселения из ветхого жилья

Новосибирская область планирует добиваться получения дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию программы, а на региональном уровне в рамках собственных полномочий необходимо разрабатывать эффективные механизмы решения проблемы ветхого жилого фонда. Об этом заявил губернатор Владимир Городецкий на аппаратном совещании десятого мая. Продление действия федеральной программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья обсуждалось на совместном заседании Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, в котором четвертого мая принимал участие Владимир Городецкий.

Напомним, что в рамках исполнения Указа № 600 Президента России «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» программа по переселению в Новосибирской области идет по плану: к первому сентября 2017 года планируется расселить 776 аварийных домов (172 тысячи кв. метров), которые были признаны аварийными до первого января 2012 года. При этом необходимо продолжать программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, так как жилищный фонд постоянно стареет. — С 2013 по 2017 годы, за время реализации региональной адресной программы по переселению граждан, на учет поставлено еще более 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья, — напомнил губернатор.

По данным пресс-службы регионального правительства, основной проблемный жилой фонд области, доставшийся от оборонных предприятий, сконцентрирован в Новосибирске.

В большинстве случаев это ветхие бараки с износом более 70 процентов, которые исключены из программы капитального ремонта многоквартирных домов, а управляющие компании отказываются от их содержания.

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