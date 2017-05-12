Мост на Борчанинова будет закрыт на время ремонта

В Перми начался ремонт моста на улице Борчанинова, в связи, с чем на участке будет закрыто движение транспорта. Подрядчику предстоит обновить асфальт, отремонтировать тротуары, водоотвод и балки пролетного строения. По информации горадминистрации, работы будут завершены в начале июня.



Отметим, сейчас также начался ремонт шоссе Космонавтов от площади Центрального рынка до улицы Стахановской.