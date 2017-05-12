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14:30 (мск), источник: Новости Перми

Мост на Борчанинова будет закрыт на время ремонта

Работы по обновлению асфальтового покрытия и ремонт несущих конструкций должен быть завершены в начале июня.

Источник: Новости Перми

В Перми начался ремонт моста на улице Борчанинова, в связи, с чем на участке будет закрыто движение транспорта. Подрядчику предстоит обновить асфальт, отремонтировать тротуары, водоотвод и балки пролетного строения. По информации горадминистрации, работы будут завершены в начале июня.

Отметим, сейчас также начался ремонт шоссе Космонавтов от площади Центрального рынка до улицы Стахановской.

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