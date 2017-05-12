Путин рассказал о проработке единовременного повышения МРОТ до прожиточного минимума

В пятницу глава государства встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе беседы зашла речь о повышении МРОТ.

«Есть и другие предложения. В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума», — сказал Путин.

Вместе с тем, отметил глава государства, этот уровень пока не сравнивается с прожиточным минимумом.

В свою очередь Шмаков выразил мнение, что планируемое с 1 июля повышение не решит проблем.

«Честно говоря, в относительных показателях он (МРОТ) даже чуть уменьшается, по сравнению с прежними временами, когда это составляло порядка 78% от прожиточного минимума. Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76%, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растет», — сказал Шмаков.

Кроме того, у профсоюзов есть претензии к методике подсчета прожиточного минимума, так как она не учитывает особенностей, связанных с обязательными платежами, в частности, по словам Шмакова, «с повышением налоговой нагрузки за счет перехода подсчета налога на недвижимость по кадастровой стоимости».

Кроме того, полностью не учтен рост платных услуг в различных сферах. В частности, в медицине, образовании и культуре.

«Мы считаем, что более справедливая методика — это, конечно, методика минимального потребительского бюджета. Это то, что реально необходимо для жизни, но это не по процентам, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда», — сказал Шмаков.