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14:53 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о проработке единовременного повышения МРОТ до прожиточного минимума

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Кабинет министров России обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) не поэтапно, а сразу до уровня прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Reuters

В пятницу глава государства встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе беседы зашла речь о повышении МРОТ.

Президент напомнил, что с 1 июля МРОТ повышается до 7800 рублей.

Вместе с тем, отметил глава государства, этот уровень пока не сравнивается с прожиточным минимумом.

«Есть и другие предложения. В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума», — сказал Путин.

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В свою очередь Шмаков выразил мнение, что планируемое с 1 июля повышение не решит проблем.

«Честно говоря, в относительных показателях он (МРОТ) даже чуть уменьшается, по сравнению с прежними временами, когда это составляло порядка 78% от прожиточного минимума. Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76%, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растет», — сказал Шмаков.

Кроме того, у профсоюзов есть претензии к методике подсчета прожиточного минимума, так как она не учитывает особенностей, связанных с обязательными платежами, в частности, по словам Шмакова, «с повышением налоговой нагрузки за счет перехода подсчета налога на недвижимость по кадастровой стоимости».

Кроме того, полностью не учтен рост платных услуг в различных сферах. В частности, в медицине, образовании и культуре.

«Мы считаем, что более справедливая методика — это, конечно, методика минимального потребительского бюджета. Это то, что реально необходимо для жизни, но это не по процентам, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда», — сказал Шмаков.

Комментарии
6
Юрий Жданов
Все природные богатства народу, прогрессивный налог, исключить льготы и послабления родственникам и друзьям и МРОТ не нужен, жизнь буден вполне достойной.
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Любовь Севостьянова
Как всегда, из блохи голенище кроят. Одни разговоры и видимость деятельности. А в стране все хуже и хуже.
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Елена
Надо не МРОТ повышать , а взносы в пенсионку и налоговую снижать. Их и так 43%. От того , что повысят МРОТ, людям легче не станет . Предприниматели бегают от официальной зарплаты , потому что платишь работяге 10000 и государству еще 4300. а если работяге больше заплатишь , то и государству больше должен. Поэтому повышением МРОт людей не защитишь и не обеспечишь. За МРОТом и цены поползут ( надо ж где то деньги для государства брать)
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