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14:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начали ремонтировать оренбургскую трассу на территории Аургазинского района

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с 12 мая начались работы по капитальному ремонту левой стороны 10-километрового фрагмента трассы Р-240 на территории Аургазинского района. Правая сторона участка (в сторону Оренбурга) уже отремонтирована. Схема движения на данный момент следующая: на участке 55−60 км по правой стороне, на участке 60−65 км — по левой. Действует ограничение скорости до 50 километров в час. Работы по реконструкции дороги будут продолжаться до 25 октября текущего года.

Как сообщили в Упрдор «Приуралье», сейчас дорожные строители приступили к разбивочным работам. Им предстоит снять растительный слой, отфрезеровать и разобрать дорожную одежду, разобрать водопропускные трубы и водоотводные сооружения.

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