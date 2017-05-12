В Башкирии начали ремонтировать оренбургскую трассу на территории Аургазинского района

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с 12 мая начались работы по капитальному ремонту левой стороны 10-километрового фрагмента трассы Р-240 на территории Аургазинского района. Правая сторона участка (в сторону Оренбурга) уже отремонтирована. Схема движения на данный момент следующая: на участке 55−60 км по правой стороне, на участке 60−65 км — по левой. Действует ограничение скорости до 50 километров в час. Работы по реконструкции дороги будут продолжаться до 25 октября текущего года.