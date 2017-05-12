Большинство донских семей использует маткапитал для улучшения жилищных условий

Большинство — 94% семей — использует маткапитал для улучшения жилищных условий. Половина семей частично или полностью погасила ипотеку на сумму 22,6 млрд рублей, половина — на эти деньги купили, построили или реконструировали жилье, не используя кредиты. Эту информацию распространило отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области.

6700 семей Ростовской области оплатили средствами материнского капитала образование или содержание любого из детей в образовательном учреждении. 26 владельцев сертификата перевели его средства на накопительную пенсию.

В одном случае средства материнского капитала направлены на компенсацию расходов на приобретение средств реабилитации ребенка-инвалида.

С 15 марта 2017 года срок выплаты средств материнского (семейного) капитала сокращен до 10 рабочих дней с даты принятия положительного решения органами Пенсионного фонда России. Таким образом, срок получения средств материнского капитала теперь не превышает месяца и 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

Заявление на получение сертификата на материнский капитал и на распоряжение его средствами можно подать в электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также лично в территориальных управлениях ПФР и в МФЦ.

В 2017 году размер материнского (семейного) капитала составляет 453026 рублей.