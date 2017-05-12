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14:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

У клиентов ТФБ еще есть вероятность вернуть свои деньги

Эксперт считает, что новый механизм с участием земельного фонда может сработать.

Источник: Reuters

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). У клиентов ТФБ все еще есть вероятность вернуть свои деньги через новый механизм, предложенный правительством Татарстана. Правда, для этого необходимы определенные условия. Так считает генеральный директор ФБК Поволжье, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров.

По словам эксперта, схема компенсаций через прибыль от земельного фонда может иметь успех, если в разумные сроки проект сможет привлечь необходимое количество инвесторов. «Разумеется, отдача от проекта будет не такая быстрая, однако, если будут какие-то земельные проекты, связанные с конкретным земельным участком, то отдача может быть вполне реальная», — заявил Никифоров.

Также он отметил, что в активах самого ТФБ тоже имелись земельные участки, которые можно было бы реализовать. «Там были высоколиквидные активы, земельные участки и сельскохозяйственные земли. Но почему-то ЦБ оценил их в ноль рублей, поэтому всегда к работе внешних управляющих необходимо проявлять повышенное внимание общественности, прежде всего заинтересованных лиц», — заявил эксперт.

Напомним, что 12 мая Госсовет Татарстана в трех чтениях принял поправки к Земельному кодексу, которые выделяют земельные участки для нужд специального фонда помощи пострадавшим клиентам ТФБ. Согласно задумке авторов, часть прибыли с реализуемых на этих участках проектов должна пойти на выплаты вкладчикам.

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