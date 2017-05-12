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14:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Дожди сказываются на темпах посевной в Башкирии

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Дожди сказываются на темпах посевной кампании в Башкортостане.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, за последние сутки в 19 районах республики показатели остались на уровне предыдущего дня. Общий прирост посевных работ составил два процента — это 45 тысяч га.

На сегодняшний день яровой сев в регионе проведен на площади 816 тысяч га, что составляет 38 процентов от плана. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 626 тысяч га, или 43 процента от запланированного.

При этом самые высокие темпы работы по общему яровому севу на данный момент у аграриев Абзелиловского и Альшеевского районов, которые уже засеяли больше половины отведенных площадей.

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