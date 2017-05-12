Дожди сказываются на темпах посевной в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, за последние сутки в 19 районах республики показатели остались на уровне предыдущего дня. Общий прирост посевных работ составил два процента — это 45 тысяч га.

На сегодняшний день яровой сев в регионе проведен на площади 816 тысяч га, что составляет 38 процентов от плана. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 626 тысяч га, или 43 процента от запланированного.

При этом самые высокие темпы работы по общему яровому севу на данный момент у аграриев Абзелиловского и Альшеевского районов, которые уже засеяли больше половины отведенных площадей.