Дожди сказываются на темпах посевной в Башкирии
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Дожди сказываются на темпах посевной кампании в Башкортостане.
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Дожди сказываются на темпах посевной кампании в Башкортостане.
Как сообщили в
На сегодняшний день яровой сев в регионе проведен на площади 816 тысяч га, что составляет 38 процентов от плана. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 626 тысяч га, или 43 процента от запланированного.
При этом самые высокие темпы работы по общему яровому севу на данный момент у аграриев Абзелиловского и Альшеевского районов, которые уже засеяли больше половины отведенных площадей.