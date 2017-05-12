В Волгограде решилась судьба еще одного долгостроя

Этот объект заморозили еще в 2013 году. Окончания строительства ждут 250 собственников квартир. Сдать многоэтажку планируют в октябре 2019 года. Стройка не из легких: некоторые из подъездов так и застыли на уровне фундамента. По подсчетам, предстоит вложить без малого 400 миллионов рублей. На данный момент в Волгограде 34 проблемных многоквартирных дома. Судьбу каждого будут решать отдельно, разрабатывая персональные инвестиционные проекты.

Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области: «Мы сегодня намерены подписать первое инвестиционное соглашение областного закона № 85, по которому тем застройщикам, которые берут на себя обязательство по достройке проблемных домов, без конкурса предоставляются земельные участки».