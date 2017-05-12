Генеральным директором ТМК-ИНОКС назначен Вячеслав Гагаринов

Прежний руководитель СинТЗ и ТМК-ИНОКС Вячеслав Попков с апреля текущего года занимает должность первого заместителя генерального директора ТМК.
Гагаринов родился в Каменске-Уральском, окончил механико-машиностроительный факультет УГТУ-УПИ. Прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина» по программе «Экономика и управление предприятием». На Синарском трубном заводе Вячеслав Гагаринов работает с 2000 года, с марта 2017 года возглавляет СинТЗ.
Предприятие ТМК-ИНОКС создано в 2009 году на базе трубоволочильного цеха № 3 СинТЗ с целью развития производства нержавеющей трубной продукции и укрепления позиций компании в этом перспективном сегменте. Производит бесшовные горяче- и холоднодеформированные, а также сварные трубы в соответствии с международными стандартами DIN EN, ASTM, российскими стандартами и техническими условиями. Основными потребителями продукции являются предприятия энергетического машиностроения, атомной промышленности, химического и нефтяного машиностроения, а также оборонного и общего машиностроения.