Генеральным директором ТМК-ИНОКС назначен Вячеслав Гагаринов

Прежний руководитель СинТЗ и ТМК-ИНОКС Вячеслав Попков с апреля текущего года занимает должность первого заместителя генерального директора ТМК.

Гагаринов родился в Каменске-Уральском, окончил механико-машиностроительный факультет УГТУ-УПИ. Прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина» по программе «Экономика и управление предприятием». На Синарском трубном заводе Вячеслав Гагаринов работает с 2000 года, с марта 2017 года возглавляет СинТЗ.