Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
18:09 (мск), источник: Интерфакс

Собянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домов

Голосование жителей по вопросам реновации пройдет в Москве с 15 мая по 15 июня.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — После встречи с представителями Общественной палаты Москвы на тему реновации мэр столицы Сергей Собянин направил ряд принципиальных соображений для учета в городском и федеральном законах.

Читайте также
Собянин заявил о возможном включении в программу реновации общежитий и коммуналок

Как сообщил Собянин в пятницу на своей странице «ВКонтакте», в частности, граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры.

«Целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей. В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение. На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации», — пояснил мэр.

Кроме того, он предложил закрепить дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту.

В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Мэр добавил, что направил также ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеству жилых помещений, оказанию содействию в переезде и ряд других. В предварительный перечень пятиэтажек для включения в проект программы реновации включено более 4,5 тыс. домов, в которых проживают порядка 1 млн человек.

Голосование жителей по вопросам реновации пройдет в Москве с 15 мая по 15 июня.

Справка
Что нужно знать о программе сноса пятиэтажекОтветы на важные вопросы: как будут переселять горожан и что с этим делать
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Овечкин вместо чемпионата мира поедет в Майами
События недели в фотографиях
В Госдуму задумали внести законопроект о легализации колдунов
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь