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15:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начинается прием заявок на получение социальных выплат в 300 тысяч рублей

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане 15 мая начнется прием заявок на получение социальных выплат в размере 300 тысяч рублей при рождении первенца.

Документы необходимо представить в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре. Прием будут вести по вторникам и четвергам в кабинете № 100. По средам там же будут проходить консультации граждан по вопросам получения субсидии, сообщили в ведомстве.

О начале приема документов в Многофункциональных центрах будет объявлено позднее.

Указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в регионе подписал в марте глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Согласно установленному порядку, получить выплату смогут полные семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении. Первый ребенок в такой семье должен быть рожден в период с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года включительно. Первенец может быть только у супруги, у мужа это может быть не первый ребенок.

По предварительным оценкам, на единовременную выплату могут претендовать более двух тысяч семей республики.

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