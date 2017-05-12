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16:24 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда: Установить понтонный мост на Остров нереально

Власти Калининграда не планируют устанавливать понтонную переправу на остров Октябрьский. Об этом рассказал и.о. замглавы горадминистрации Юрий Кондратьев во время рабочего выезда в пятницу, 12 мая.

Источник: Калининград.Ru

«Сейчас установить понтонную переправу нереально. Почему? Вы спросили — я ответил», — коротко прокомментировал ситуацию Кондратьев.

Директор ГДСР Владимир Свинцов пояснил, что установка понтонной переправы потребует серьёзных финансовых вложений и будет не совсем удобной.

«Как всегда, тяжело с финансами. Технически это возможно, но понтон плавает, а около берегов в реке глубина маленькая, потребуются дноуглубительные работы. Плюс не очень удобные подходы с набережной, их обустраивать дорого и долго», — рассказал Свинцов.

В четверг, 11 мая, мост Деревянный закрыли для проезда. Движение транспорта по нему запустят только в конце 2017 года. Автомобилистам рекомендуют ездить по второму и четвёртому съездам со Второй эстакады. Пешеходы до 20 июня смогут пользоваться правой стороной моста.

Тендер на ремонт путепровода выиграла компания «ТермоПластКомпозит». На эти цели из бюджета выделили 91,8 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в течение восьми месяцев.

Летом 2016 года закрыли на реконструкцию Высокий мост. Дорожный объект планируют сдать в октябре 2017 года. После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда. Оба путепровода будут одновременно закрыты в течение четырёх-пяти месяцев.

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