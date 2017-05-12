Власти Калининграда: Установить понтонный мост на Остров нереально

«Сейчас установить понтонную переправу нереально. Почему? Вы спросили — я ответил», — коротко прокомментировал ситуацию Кондратьев.

Директор ГДСР Владимир Свинцов пояснил, что установка понтонной переправы потребует серьёзных финансовых вложений и будет не совсем удобной.

«Как всегда, тяжело с финансами. Технически это возможно, но понтон плавает, а около берегов в реке глубина маленькая, потребуются дноуглубительные работы. Плюс не очень удобные подходы с набережной, их обустраивать дорого и долго», — рассказал Свинцов.

В четверг, 11 мая, мост Деревянный закрыли для проезда. Движение транспорта по нему запустят только в конце 2017 года. Автомобилистам рекомендуют ездить по второму и четвёртому съездам со Второй эстакады. Пешеходы до 20 июня смогут пользоваться правой стороной моста.

Тендер на ремонт путепровода выиграла компания «ТермоПластКомпозит». На эти цели из бюджета выделили 91,8 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в течение восьми месяцев.