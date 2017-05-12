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16:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд оштрафовал магнитогорскую компанию на 500 тысяч за подарки должностному лицу

МАГНИТОГОРСК, 12 мая, ФедералПресс. Прокуратура Магнитогорска поймала представителя ООО «Ресто-групп» на передаче взятки в виде продуктов и кухонной утвари главному специалисту территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей за бездействие и общее покровительство.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, незаконное вознаграждение эксперт по защите прав потребителей получил трижды в 2011—2012 годах.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении «Ресто-груп» по факту незаконной передачи от имени юрлица должностному лицу имущества за совершение действий, связанных со служебным положением, в интересах юрлица.

Суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно в Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику одного из подразделений Уральского управления Ростехнадзора. Он получил взятку от юрлица за то, что не привлек его к административной ответственности. 60-летний мужчина проведет в колонии строгого режима 7 лет и заплатит штраф в 2,5 млн рублей.

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