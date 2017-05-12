В Москве снесено основное здание Матвеевского рынка
Площадь самостроя составляла более двух тысяч квадратных метров.
Площадь самостроя составляла более двух тысяч квадратных метров.
Московские приставы закончили снос торгового комплекса Матвеевского рынка. Об этом рассказал журналистам представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Тимур Коробицын, сообщает РИА Недвижимость в пятницу, 12 мая.
«Производство в отношении ТК “Гесплей” окончено фактическим исполнением. Объекты площадью свыше 2 тысяч квадратных метров по адресу: улица Матвеевская — снесены», — заявил Коробицын.
Снос крупного самостроя на западе Москвы начался 19 апреля. Решение о сносе торговых рядов было принято еще в 2013 году, площадку должны были освободить к 1 января 2015 года, однако в 2014-м начались судебные тяжбы с собственниками.