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16:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Из-за угрозы птичьего гриппа на птицефабриках Башкирии введен особый контроль

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На птицеводческих объектах Башкортостана введен особый контроль из-за вируса гриппа птиц, обнаруженного в прибывшем в республику из Ростовской области мясе индейки.

Как сообщало накануне агентство «Башинформ», в общей сложности выявлено 12 тонн зараженного вирусом мяса, произведенного компанией «Евродон».

Кроме Башкортостана, продукция этой компании была завезена на территорию Татарстана, Удмуртии и Чувашии.

В настоящее время ветеринарная служба республики ищет во всех районах продукцию компании «Евродон». Вполне возможно, что партии мяса индейки, зараженного вирусом гриппа птиц, будут найдены в регионе еще.

На всех птицеводческих предприятиях Башкортостана сейчас проводятся внеплановые проверки по соблюдению Правил по борьбе с гриппом птиц и ветеринарных правил содержания птиц. Руководителей таких предприятий уже предупредили об ответственности (вплоть до уголовной) за сокрытие в случае обнаружения данных по выявлению факта гриппа птиц.

Кроме того, на всех птицеводческих предприятиях усилен комплекс профилактических мер. Ведется постоянный мониторинг, отпугивание диких птиц, инструктаж рабочего персонала, проводится дополнительная термическая обработка кормов, приводятся в соответствие с ветсанправилами дизбарьеры, проверяется весь транспорт, въезжающий на территорию птицекомплексов.

По информации Минсельхоза РБ, сейчас на границе республики, особенно на федеральных трассах М-5 и М-7, организуются спецпосты по недопущению провоза живой птицы, мясной продукции, комбикормов из неблагополучных по птичьему гриппу регионов. Один из них — Татарстан, в Лаишевском районе которого в птицекомплексе «Лаишевский» из-за выявленного там гриппа А птиц будет полностью уничтожено всё поголовье индейки. В общей сложности это 500 тысяч голов.

Между тем, как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, по ветеринарным документам мясо, зараженное птичьим гриппом, проходит как несъедобное.

«В любом случае будет не совсем этично предлагать людям есть такое мясо. Да, эта продукция для людей не опасна, как и африканская чума свиней, но она также подлежит уничтожению, — отметил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов. — С прошлого года среди домашней и дикой птицы циркулирует грипп А Н5 N8, который пока не вызывал у нас случаев заболевания среди людей. Однако, возможны случаи соединения отдельных частей этого вируса с вирусом нашим, человеческим. Но это было опасно в период эпидсезона. К счастью, эпидемиологический сезон уже закончился. Случаев заболеваний людей обычным гриппом у нас нет. Поэтому и крайне мала вероятность встречи этих двух вирусов между собой».

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