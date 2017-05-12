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16:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Три кубанских железнодорожных вокзала ждет реконструкция

РЖД проверили готовность железнодорожных вокзалов кубанских курортов к новому туристическому сезону.

Станции прибрежных городов в скором времени начнут принимать потоки отдыхающих, а также тех, кто приедет на Кубок конфедераций в Сочи.

На вокзалах олимпийской столицы уже открыли дополнительные справочные и кассовые окна, поставили информационные стойки. Во время массовых спортивных мероприятиях на станциях начнут работать волонтеры, в том числе знающие иностранные языки. Они помогут болельщикам сориентироваться и выбрать подходящий маршрут.

В случае жары на вокзалах будут бесплатно раздавать воду, а в помещениях заработают дополнительные средства охлаждения.

Масштабные изменения произойдут на станциях в Лоо, Лазаревской и Туапсе. В этом году РЖД планируют начать реконструкцию этих вокзалов. Там обещают обновить залы ожидания, билетные кассы, инженерные коммуникации, системы безопасности, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СКЖД.

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