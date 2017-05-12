Аксенов: Строительство трассы «Таврида» не нанесет ущерб экологии
Глава РК отметил, что заповедные земли будут сохранены.
Глава РК отметил, что заповедные земли будут сохранены.
Строительство федеральной трассы «Таврида» не нанесет вреда экологии Крыма.
— Строительство не будет вестись в ущерб экологии. Сохранение ландшафта, природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач. Просто так кромсать крымскую землю мы не будем, — заявил глава РК Сергей Аксенов. — У нас тут с министром транспорта РФ единая позиция и подход.
Глава Крыма заверил, что все участки, выделенные под разведывательные и работы, согласовываются с главами администраций и местными жителями.
— Нам необходим был тонкий баланс не только между вопросами строительства и экологии, хотя вопросы экологии превалировали при принятии решений, но и в полной мере важно обеспечить удобство для крымчан. Именно поэтому большое количество мостов, путепроводов, развязок и пешеходных мостов будет реализовано в проектных решениях на этой дороге, — отметил министр транспорта России Максим Соколов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов первыми прокатятся по «Тавриде».