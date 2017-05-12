Аксенов: Строительство трассы «Таврида» не нанесет ущерб экологии

— Строительство не будет вестись в ущерб экологии. Сохранение ландшафта, природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач. Просто так кромсать крымскую землю мы не будем, — заявил глава РК Сергей Аксенов. — У нас тут с министром транспорта РФ единая позиция и подход.

Глава Крыма заверил, что все участки, выделенные под разведывательные и работы, согласовываются с главами администраций и местными жителями.

— Нам необходим был тонкий баланс не только между вопросами строительства и экологии, хотя вопросы экологии превалировали при принятии решений, но и в полной мере важно обеспечить удобство для крымчан. Именно поэтому большое количество мостов, путепроводов, развязок и пешеходных мостов будет реализовано в проектных решениях на этой дороге, — отметил министр транспорта России Максим Соколов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов первыми прокатятся по «Тавриде».