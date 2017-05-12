Миллиардер из России выставил на продажу особняк балерины Кшесинской

Российский миллиардер продает особняк известной балерины Матильды Кшесинской, расположенный на Французской Ривьере.

Об этом The Wall Street Journal рассказал британский девелопер Нил Галлоуэй, который курировал проект реконструкции дома.

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Имя владельца дома не называется. Он планирует продать виллу Villa Marizzina примерно за $32,87 млн., не прожив в ней ни дня. Площадь дома более 1600 кв. м. Галлоуэй сообщил, что миллиардер купил недвижимость в 2010 году. Дом находился в обветшалом состоянии, и бизнесмен решил вложить в него часть состояния, заработанного на «производстве вагонов», пишет издание.

Особняк был в ужасном состоянии, внутри все сгнило — это [было ]то место, где вы сразу захотели бы принять душ, оказавшись внутри. Нил Галлоуэй Британский девелопер

По его словам, после покупки дома бизнесмен стал добиваться получения разрешения на его реконструкцию, на что ушло около года. Сама реставрация длилась пять лет, проект предусматривал перестройку почти всего интерьера — рабочие оставили только стены дома и балюстраду с мраморной лестницей. Владелец решил вставить панорамные окна с видом на море и оригинальные двери. После реставрации в особняке появились две кухни, семь спален с ванными комнатами, кинозал, винный погреб и помещения для персонала.

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Газета пишет, что первым владельцем особняка была итальянская графиня. В начале 20 века она продала виллу Матильде Кшесинской. Балерина поселилась там после революции 1917 года. Кшесинкая со своим супругом великим князем Андреем Романовым жили в особняке до 1929 года. Однако они были вынуждены продать дом, чтобы погасить долги балерины, накопленные из-за ее пристрастия к азартным играм, передает WSJ.

Фильм Матильда