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17:25 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области из оборота изъято 47 партий молочных продуктов

В Ростовской области из оборота изъято 47 партий молочных продуктов объемом 119 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Так, из 847 проб молочной продукции, исследованных в первом квартале 2017 года, требованиям не соответствовало 34 пробы.

На хозяйствующие субъекты наложено 68 административных штрафов на сумму более 1 млн рублей. Ситуация находится на контроле у службы.

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