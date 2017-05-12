В Ростовской области из оборота изъято 47 партий молочных продуктов

Так, из 847 проб молочной продукции, исследованных в первом квартале 2017 года, требованиям не соответствовало 34 пробы.

На хозяйствующие субъекты наложено 68 административных штрафов на сумму более 1 млн рублей. Ситуация находится на контроле у службы.