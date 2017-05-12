В аэропорту «Уфа» открыты продажи субсидированных билетов в Симферополь и Калининград
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Льготные билеты на рейсы в Симферополь и Калининград авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» доступны с 12 мая.
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Льготные билеты на рейсы в Симферополь и Калининград авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» доступны с 12 мая.
Как сообщили агентству «Башинформ» в международном аэропорту «Уфа», перелёты по льготному субсидируемому тарифу из Уфы в Симферополь и обратно будут осуществляться с 15 мая по 30 ноября 2017 года включительно. Приобрести субсидированные билеты могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или
Перелёт по субсидируемым тарифам в Калининград и обратно можно совершить через Москву и