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17:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В аэропорту «Уфа» открыты продажи субсидированных билетов в Симферополь и Калининград

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Льготные билеты на рейсы в Симферополь и Калининград авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» доступны с 12 мая.

Как сообщили агентству «Башинформ» в международном аэропорту «Уфа», перелёты по льготному субсидируемому тарифу из Уфы в Симферополь и обратно будут осуществляться с 15 мая по 30 ноября 2017 года включительно. Приобрести субсидированные билеты могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида.

Перелёт по субсидируемым тарифам в Калининград и обратно можно совершить через Москву и Санкт-Петербург с 15 мая по 15 октября 2017 года включительно. Воспользоваться этим предложением могут все граждане России, вне зависимости от возраста и региона проживания.

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