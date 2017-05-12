Строительство моста в Крыму профинансировали почти на 126 млрд рублей

«Финансирование строительства Крымского моста идет в соответствии с календарным графиком. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 126 млрд рублей (более 55% от общей стоимости проекта, включая затраты заказчика)», — говорится в сообщении.

Объем финансирования на текущий год — 60 миллиардов рублей. Заказчиком строительства приняты выполненные работы на сумму более 66 миллиардов рублей — гашение аванса и по факту выполнения строительно-монтажных работ.