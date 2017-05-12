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17:24 (мск), источник: РИА Новости

Строительство моста в Крыму профинансировали почти на 126 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив уже профинансировано почти на 126 миллиардов рублей, что составляет более половины от общей стоимости проекта, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

«Финансирование строительства Крымского моста идет в соответствии с календарным графиком. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 126 млрд рублей (более 55% от общей стоимости проекта, включая затраты заказчика)», — говорится в сообщении.

Объем финансирования на текущий год — 60 миллиардов рублей. Заказчиком строительства приняты выполненные работы на сумму более 66 миллиардов рублей — гашение аванса и по факту выполнения строительно-монтажных работ.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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