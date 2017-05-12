Соколов рассказал, когда мост соединит берега Керченского пролива

«Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся — на фарватере будут установлены арочные пролеты. Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой», — приводит слова Соколова инфоцентр «Крымский мост».

Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Сама арка будет высотой 45 метров.

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Министр провел выездное совещание на строительных площадках моста и подходов к нему, а также проинспектировал ход строительства транспортного перехода по всей трассе сооружения.

В инфоцентре отметили, что строительство моста и автоподходов на обоих берегах Керченского пролива идет в соответствии с графиками. Инфраструктурные проекты, которые обеспечат независимое от метеоусловий транспортное сообщение между Крымом и Кубанью, будут завершены в установленные сроки: первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 года, поезда — в 2019 году.

К 12 мая мостостроители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше 4 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Территория строительства автоподходов уже очищена от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, завершаются археологические работы.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.