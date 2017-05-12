Подоходный налог за 2016 год нужно заплатить до 15 мая — МНС
В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что физические лица должны заплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая.
В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что физические лица должны заплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая.
Сделать это можно наличными в отделениях банка и почтовой связи, в налоговой инспекции или банковской картой через
В ведомстве МНС добавили, что в 2017 году уже свыше 22 500 человек представили налоговые декларации по доходам, полученным в 2016 году.
Подготовила Юлия РАК.