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22:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Подоходный налог за 2016 год нужно заплатить до 15 мая — МНС

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что физические лица должны заплатить подоходный налог за 2016 год до 15 мая.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сделать это можно наличными в отделениях банка и почтовой связи, в налоговой инспекции или банковской картой через платежно-справочные терминалы РУП «Белпочта» и инфокиоски «Беларусбанка», с помощью интернет-банкинга.

Тем, кто просрочат оплату налога, за каждый календарный день начислят пеню. Она зависит от процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действовавшей во время неисполнения налогового обязательства.

В ведомстве МНС добавили, что в 2017 году уже свыше 22 500 человек представили налоговые декларации по доходам, полученным в 2016 году.

Подготовила Юлия РАК.

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