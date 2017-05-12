Подоходный налог за 2016 год нужно заплатить до 15 мая — МНС

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сделать это можно наличными в отделениях банка и почтовой связи, в налоговой инспекции или банковской картой через платежно-справочные терминалы РУП «Белпочта» и инфокиоски «Беларусбанка», с помощью интернет-банкинга.

Тем, кто просрочат оплату налога, за каждый календарный день начислят пеню. Она зависит от процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действовавшей во время неисполнения налогового обязательства.