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18:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Кабмине назвали стоимость импортного газа для Украины

Средняя таможенная стоимость импортного газа для Украины в апреле составила 6235 гривень, или 232 доллара за тысячу кубов.

Источник: Telegraf.com.ua

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 30 апреля текущего года составила 6235 гривень, или 232 доллара за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2017 года, и составляющую 6235 гривень, или 232 доллара США за тысячу кубометров», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в марте текущего года составила 6669 гривень, или 248 долларов за тысячу кубометров.

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