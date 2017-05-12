В Омске за месяц на треть подорожал картофель

По данным Омскстата, в среднем цены на продукты за месяц выросли на 0,4%. Больше всего подорожали овощи и фрукты: картофель — сразу на 33,5%, репчатый лук — 20,2%, свекла — 18%, морковь — 11,8%, белокачанная капуста — 10,9%, лимоны — 9,6%, виноград — 8,9%.

Порядка на 2% увеличились цены на кофе, свинину, манную крупу, копченое мясо и алкоголь. Менее чем на 1% подорожали рыба, колбаса, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, творожные сырки, сыры, пельмени, соль и мороженое.

Вместе с тем стали дешевле апельсины — на 11,7%, чеснок — 8,8%, помидоры — 3,8%, огурцы — 3,5% и сухофрукты — 3,2%. Гречка подешевела на 11%. Снижение цен на 2−0,5% зафиксировали также на рис, пшено, яйца, растительные масла, пастеризованное молоко, сметану, мясо птицы, сахар, муку, маргарин, говяжью печень.

Среди непродовольственный товаров выросли в цене спорттовары и посуда. Также подорожали автомобили, стройматериалы, велосипеды, печатные издания, ковры. Подешевели обувь, электроника, компьютеры, галантерея, товары для животных.

В сфере услуг самый большой рост — на 3,6% — показал пассажирский транспорт. На 10% увеличился проезд в маршрутках (вероятно, это связано с тем, что некоторые перевозчики продолжают переходить с 22-рублевых тарифов на 25-рублевые — ред.). Увеличилась стоимоть билетов на самолеты, жилищные, медицинские, ветеринарные услуги.

Подешевели услуги банков, операторов связи, страховщиков и зарубежного туризма.