ЦОДД предупредил об осложнении дорожной обстановки в Москве в вечерние часы

Вечером в пятницу, 12 мая, на дорогах столицы ожидается осложнение дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в официальном сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«По сообщениям Гидрометцентра России, днём возможна переменная облачность, местами небольшие осадки, по области. Температура ночью в Москве минус один-плюс один, по области минус четыре-плюс один. При таких погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту числа ДТП», — говорится в сообщении.

Также в связи с открытием дачного сезона прогнозируются серьезные затруднения на дорогах по направлению в область с оценкой интенсивности трафика до 8 баллов. Основные заторы будут наблюдаться на Бульварном, Садовом и Третьем кольцах, на вылетных магистралях в сторону области вблизи МКАД, а также на самой Московской кольцевой.