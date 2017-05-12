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19:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Коломойский рассказал, куда исчезли миллиарды из «ПриватБанка»

По словам Игоря Коломойского, эти операции проходили под полным контролем и «чутком руководстве» замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

Источник: Telegraf.com.ua

Бывший акционер «ПриватБанка» Игорь Коломойский прокомментировал расследование СМИ, в котором утверждалось, что незадолго до национализации в декабре 2016 года из банка были выведены 110 миллиардов гривень на счета фирм-пустышек. Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

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«После выхода программы я попытался связаться со знакомым журналистом “Схем”, Михаилом Ткачем, но не дозвонился. Поэтому хочу уточнить несколько деталей… Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривень кредитов, выданных “ПриватБанком”. Так вот, эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке», — отметил Коломойский.

«И еще один важный нюанс, 3 октября в “ПриватБанк” пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идет речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации “Привата” проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в “ПриватБанке” были и представители Ernst&Yong, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты. Все остальное в интервью, в принципе, читаемо», — сказал он.

Напомним, что в своем расследовании журналисты «Схем» ссылаются на проект доклада аналитиков из Ernst&Young о финансовом состоянии «ПриватБанка» незадолго до национализации.

Согласно документу, аудиторы проверили крупнейших заемщиков и обнаружили: на 1 апреля 2015 риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 миллиардов гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 цифра увеличилась до более 139 млрд гривень. Согласно документу, говорится в расследовании, «ПриватБанк» провел реструктуризацию кредитного портфеля: задолженность 170 предыдущих заемщиков была переведена более чем на 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривень.

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