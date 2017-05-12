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23:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе улица Айская «сольется» с улицей Рабкоров

Улица Айская в обозримом будущем может стать альтернативным путепроводом для автомобилей, систематически застревающих в пробках в районе Монумента Дружбы, мечети «Ихлас» и на других узких дорогах Кировского района Уфы.

Об этом сегодня, 12 мая, во время прямого эфира с пользователями соцсетеф сообщил глава муниципалитета Динар Халилов.

«На территории Кировского района столицы одной из самых напряженных являются улицы Софьи Перовско и Сочинская, пробки на них в утренние и вечерние часы “душат” город, — сказал Динар Халилов. — Эта традиционно сложившаяся улица с ее пропускной способностью совершенно не отражает то количество транспорта, которое по ней постоянно проезжает. Спасением от пробок является “расшивание” транспортных потоков при помощи дорог-дублеров».

По его словам, у урбанистов есть идея вывода улицы Айской через улицы Менделеева, Некрасова и Высотную на улицу Рабкоров. В итоге получится надежная вторая транспортная артерия, которая свяжет центр города со Старой Уфой.

Срок претворения в жизнь этих планов Динар Халилов, к сожалению, не назвал.

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