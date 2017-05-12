В Уфе улица Айская «сольется» с улицей Рабкоров

Об этом сегодня, 12 мая, во время прямого эфира с пользователями соцсетеф сообщил глава муниципалитета Динар Халилов.

«На территории Кировского района столицы одной из самых напряженных являются улицы Софьи Перовско и Сочинская, пробки на них в утренние и вечерние часы “душат” город, — сказал Динар Халилов. — Эта традиционно сложившаяся улица с ее пропускной способностью совершенно не отражает то количество транспорта, которое по ней постоянно проезжает. Спасением от пробок является “расшивание” транспортных потоков при помощи дорог-дублеров».

По его словам, у урбанистов есть идея вывода улицы Айской через улицы Менделеева, Некрасова и Высотную на улицу Рабкоров. В итоге получится надежная вторая транспортная артерия, которая свяжет центр города со Старой Уфой.

Срок претворения в жизнь этих планов Динар Халилов, к сожалению, не назвал.