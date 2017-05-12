Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Часть россиян предложили лишить пенсии
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
860 лет назад родился Cид Вишес
00:08 (мск), источник: РИА Новости

Минимальная цена водки в России повысится на 8%

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости/Прайм. Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 13 мая повышается на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, следует из приказа Минфина РФ на официальном портале правовой информации.

Приказ был опубликован на портале 2 мая, он вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Закупочная цена водки у производителя повышается при этом на 4,8%, до 173 рублей за полулитровую бутылку с текущих 165 рублей, а оптовая — на 2,3%, до 178 рублей со 174 рублей.

Видео
Минфин поднимет минимальную цену на водку

Кроме того, с этой субботы повышаются и минимальные цены на коньяк. Минимальная розничная цена за бутылку коньяка объемом 0,5 литра увеличивается на 15,2% — до 371 рубля, отпускная цена у производителя — на 25,6%, до 314 рублей, оптовая — на 23,3%, до 323 рублей.

Необходимость повышения минимальных цен на водку, коньяк и ликероводочные изделия Минфин объяснял ростом ставок акциза на алкоголь, тарифов на электроэнергию, а также увеличением производственных затрат, включая зарплаты, ставки аренды, расходов на рекламные акции, и налогов.

МРЦ на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года минимальная цена была установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в марте говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку. Алгоритм должен учитывать величину акциза, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена.

Комментарии
1
Borvis
самогонка , если хорошо приготовлена , несравненно лучше водки и коньяка , которые сейчас не понятно из чего приготавливают и аппараты подешевели
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Сноуден: за кибератаку несет косвенную ответственность АНБ США
В налоговых декларациях Трампа нашлись связанные с РФ доходы
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Ничушкин заявлен за сборную России, Капризов покидает ЧМ
«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу
В Госдуму планируют внести закон о легализации колдунов
Спорт
Станислав Черчесов: У сборной России вообще нет проблем Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что национальная команда работает в правильном направлении
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь