Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Оказалось, что улыбка старит
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Часть россиян предложили лишить пенсии
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
08:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинцам предложили свыше 5 тысяч вакантных рабочих мест

Ярмарку вакансий в Автограде посетили порядка 140 человек.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошла ярмарка вакансия, в ходе которой посетителям Службой занятости города было предложено 5,1 тыс. вакантных мест. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В мероприятии приняли участие работники кадровых служб 13 предприятий и организаций, среди которых ООО «Агроторг», ООО «Содексо Евроазия», ООО «ЗСК», МБОУ «СОШ № 60», ООО «ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ», ООО «Камастройиндустрия», ООО «Электротранспорт», ПАО Камаз «Логистический центр» и другие. Всего работодателями было представлено 314 вакансий: кондуктор, токарь, повар, пекарь, транспортировщик, водитель погрузчика, стрелок-охранник, продавец-кассир, наладчик по контрольно-измерительным приборам, медицинская сестра, технолог, заведующий столовой и другие.

Вниманию посетителей был также представлен банк вакансий Службы занятости города Набережные Челны, в котором на момент проведения ярмарки насчитывалось более 5,1 тыс. мест. Специалисты службы занятости проинформировали граждан о возможности поиска работы через интернет-ресурсы, в том числе с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России». Каждому соискателю была вручена инструкция по пользованию данным порталом.

Ярмарку вакансий в Автограде посетили 140 человек. Выдано 41 направление для дальнейшего трудоустройства на вакантные места предприятий — участников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Астрахани проходит федеральный Сабантуй
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Ничушкин заявлен за сборную России, Капризов покидает ЧМ
В России повышается минимальная розничная цена на водку
Президент Сербии сравнил экс-премьера Косово с бешеной собакой
«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь