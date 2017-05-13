Челнинцам предложили свыше 5 тысяч вакантных рабочих мест

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошла ярмарка вакансия, в ходе которой посетителям Службой занятости города было предложено 5,1 тыс. вакантных мест. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В мероприятии приняли участие работники кадровых служб 13 предприятий и организаций, среди которых ООО «Агроторг», ООО «Содексо Евроазия», ООО «ЗСК», МБОУ «СОШ № 60», ООО «ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ», ООО «Камастройиндустрия», ООО «Электротранспорт», ПАО Камаз «Логистический центр» и другие. Всего работодателями было представлено 314 вакансий: кондуктор, токарь, повар, пекарь, транспортировщик, водитель погрузчика, стрелок-охранник, продавец-кассир, наладчик по контрольно-измерительным приборам, медицинская сестра, технолог, заведующий столовой и другие.

Вниманию посетителей был также представлен банк вакансий Службы занятости города Набережные Челны, в котором на момент проведения ярмарки насчитывалось более 5,1 тыс. мест. Специалисты службы занятости проинформировали граждан о возможности поиска работы через интернет-ресурсы, в том числе с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в России». Каждому соискателю была вручена инструкция по пользованию данным порталом.

Ярмарку вакансий в Автограде посетили 140 человек. Выдано 41 направление для дальнейшего трудоустройства на вакантные места предприятий — участников.