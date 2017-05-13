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05:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

ЕС предложил США обсудить запрет на ноутбуки в ручной клади

Власти США и Евросоюза намерены обсудить возможность введения запрета на провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на рейсах в американские аэропорты.

«Евросоюз предложил (представителям) США приехать в Брюссель на следующей неделе для переговоров на политическом и экспертом уровне… чтобы вместе оценить потенциальные риски и рассмотреть следующие шаги», — заявила представительница ЕС.

При этом она отметила, что комиссар Еврокомиссии по транспорту Виолета Булк говорила о рисках, которые могут возникнуть при сдаче большого количества электронных устройств в багажное отделение самолета.

В четверг министр внутренней безопасности США Джон Келли провел переговоры с представителями нескольких американских авиалиний.

По данным источника агентства Рейтер, правительство США склоняется к тому, что запрет может вступить в силу в ближайшее время.

В марте американские власти ввели запрет на провоз в ручной клади электронных устройств для пассажиров, прилетающих из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В список попали прямые рейсы из 10 аэропортов в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Кувейта, Марокко, Катара и ОАЭ.

Новые требования коснулись и пассажиров, следующих в США транзитом через эти аэропорты, независимо от того, в какой стране находилась исходная точка их маршрута.

Параллельно аналогичные правила ввели и власти Британии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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