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08:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

160 тысяч красноярцев трудятся в опасных или вредных условиях

Люди работают при вечном шуме и ультразвуке.

Как сообщили в Красноярскстате, на вредных и опасных производствах края задействовано 160 тыс. человек. Большая часть такой работы лежит на мужских плечах — 83%. А 25,7% работников вредных производств трудятся при вечном шуме и ультразвуке.

В основном речь идет об обрабатывающих производствах, организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, и добыче полезных ископаемых.

Ежедневно людям производств приходится сталкиваться с шумом, воздушным ультразвуком и инфразвуком.

По закону работодатели обязаны следить за здоровьем сотрудников, поэтому компенсируют тяжкие условия труда медицинскими медосмотрами. В 80% случаев работники имеют повышенную зарплату, в 68% — ежегодный дополнительный отпуск. Также половина сотрудников имеет право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

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