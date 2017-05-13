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10:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В УФНС объяснили, как нужно отчитываться о зарубежных счетах

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В УФНС по Башкортостану напомнили о необходимости отчитаться о наличии вкладов в зарубежных банках.

Источник: Башинформ

На 1 января 2017 года 618 жителей республики имеют 936 действующих счетов в банках, расположенных за пределами страны. «В соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации от 12.12.2015 № 1365, граждане обязаны представлять отчеты о движении средств по счетам в банках за пределами территории России в налоговые органы по месту своего учета», — указали в ведомстве.

Инспекторы объяснили, что отчет представляется до 1 июня за период с 1 января по 31 декабря отчетного года. Если вклад в зарубежном банке был открыт после 1 января отчетного года, отчет представляется за период с даты открытия по 31 декабря.

В случае закрытия вклада в отчетном году отчет представляется за период с 1 января или с даты открытия счета по дату закрытия, одновременно с уведомлением о закрытии счета в срок не позднее одного месяца со дня закрытия счета.

«Есть несколько способов представления отчета: в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика; лично на бумажном носителе либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Форма отчета размещена на официальном сайте ФНС России, в разделе «Иные функции ФНС», подраздел «Валютный контроль», — пояснили в ведомстве.

Непредставление отчета наказывается административным штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей. Нарушение срока представления отчетов — штраф от 300 до трех тысяч рублей, в зависимости от количества дней просрочки. Повторное нарушение — санкция на 20 тысяч рублей.

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