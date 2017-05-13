В УФНС объяснили, как нужно отчитываться о зарубежных счетах
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В УФНС по Башкортостану напомнили о необходимости отчитаться о наличии вкладов в зарубежных банках.
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В УФНС по Башкортостану напомнили о необходимости отчитаться о наличии вкладов в зарубежных банках.
На 1 января 2017 года 618 жителей республики имеют 936 действующих счетов в банках, расположенных за пределами страны. «В соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации от
Инспекторы объяснили, что отчет представляется до 1 июня за период с 1 января по 31 декабря отчетного года. Если вклад в зарубежном банке был открыт после 1 января отчетного года, отчет представляется за период с даты открытия по 31 декабря.
В случае закрытия вклада в отчетном году отчет представляется за период с 1 января или с даты открытия счета по дату закрытия, одновременно с уведомлением о закрытии счета в срок не позднее одного месяца со дня закрытия счета.
«Есть несколько способов представления отчета: в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика; лично на бумажном носителе либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Форма отчета размещена на официальном сайте ФНС России, в разделе «Иные функции ФНС», подраздел «Валютный контроль», — пояснили в ведомстве.
Непредставление отчета наказывается административным штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей. Нарушение срока представления отчетов — штраф от 300 до трех тысяч рублей, в зависимости от количества дней просрочки. Повторное нарушение — санкция на 20 тысяч рублей.