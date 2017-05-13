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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Советского района Уфы на неделю останутся без горячей воды

Публикуем адреса домов.

Источник: AP 2017

Компания «БашРТС» объявила о первом отключении воды в этом сезоне. Первооткрывателями стали жители Советского района Уфы. Горожанам придется пожить без горячего водоснабжения неделю — с 15 по 21 мая.

Список домов:

  • ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;.
  • ул. Подвойского, 17;.
  • Б. Ибрагимова, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;.
  • ул. Белякова, 32;.
  • ул. Ленина, 83, 97, 97/1, 99/1. 99, 150/1, 150/2, 162;.
  • ул. Домашникова, 22, 24;.
  • ул. Миасская, 22;.
  • ул. Цюрупы, 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1,156/2,156/3;.
  • ул. Краснодонская, 3, 5;.
  • ул. К. Маркса, 44, 46, 48, 48/1, 54, 58, 60/1, 60/2. 60, 62, 64, 65/1,65/2;.
  • ул. Революционная, 31;.
  • ул. Пархоменко, 131.

Полный список можно посмотреть здесь.

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