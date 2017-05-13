Жители Советского района Уфы на неделю останутся без горячей воды

Компания «БашРТС» объявила о первом отключении воды в этом сезоне. Первооткрывателями стали жители Советского района Уфы. Горожанам придется пожить без горячего водоснабжения неделю — с 15 по 21 мая.

Список домов:

ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;.

ул. Подвойского, 17;.

Б. Ибрагимова, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;.

ул. Белякова, 32;.

ул. Ленина, 83, 97, 97/1, 99/1. 99, 150/1, 150/2, 162;.

ул. Домашникова, 22, 24;.

ул. Миасская, 22;.

ул. Цюрупы, 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1,156/2,156/3;.

ул. Краснодонская, 3, 5;.

ул. К. Маркса, 44, 46, 48, 48/1, 54, 58, 60/1, 60/2. 60, 62, 64, 65/1,65/2;.

ул. Революционная, 31;.

ул. Пархоменко, 131.

Полный список можно посмотреть здесь.