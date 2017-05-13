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09:57 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский признался, что сам живет рядом с Рябиновкой

Мэр Омска сегодня прокомментировал ситуацию с переселением жителей бараков в отдаленный район и обрисовал достоинства жизни в пригороде.

Сегодня в рамках передачи «Наш Омск» на ГТРК «Иртыш» мэр города Вячеслав Двораковский вновь коснулся проблемы переселения жителей бараков и аварийных домов в микрорайон Рябиновка.

Отвечая на вопрос, выбрал ли бы градоначальник сам Рябиновку в качестве места для жизни, г-н Двораковский ответил утвердительно и признался, что живет неподалеку. По неофициальной информации, он проживает в одном из коттеджных поселков Кировского округа.

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Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

 — Я уже выбрал, потому что живу совсем рядом с Рябиновкой. Это экологически чистый район, благодаря определенной розе ветров, там всегда чистый воздух. Дома, которые там построены — соответствуют всем требованиям комфорта. При этом в каждой квартире — индивидуальная система отопления — газовый котел. Это позволяет обеспечивать температуру в помещения индивидуально и экономить на отоплении порядка 60 тысяч в год. Развивается и инфраструктура. Открыты магазины, детская и взрослая поликлиника. Строится детский сад, он начнет работать уже к концу 2017 года. И для учеников начальных классов также предусмотрено помещение для обучения. Жилье это хорошее, и транспортное сообщение там сейчас налажено. Ситуация нормализуется и выравнивается. Я понимаю страхи и опасения людей, но мы свои обещания выполняем.

Напомним, омичи неохотно переезжали в отдаленную зону Кировского округа, где целенаправленно велось строительство новых домов для реализации социальных программ. Главными минусами было то, что в новом микрорайоне не было развитой инфраструктуры и были проблемы с транспортом. В связи с этим многие обитатели ветхих домов отказывались от новых квартир и не хотели оставлять свое опасное жилье, объясняя это тем, что лучше жить в аварийном бараке в центре города, чем в новой квартире на окраине.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась, начиная с 2016 года инфраструктура Рябиновки претерпела серьезные изменения. Туда запустили регулярное маршрутное сообщение, открыли магазин и поликлиники, а также начали строить новую школу-сад для учащихся начальных классов на 550 мест.
При этом стоимость одного квадратного метра в Рябиновке сейчас составляет 35 тыс. рублей. Это средняя цена по городу, показывающая, что квартиры в этом микрорайоне стали пользоваться спросом.

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