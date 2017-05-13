Крым и Иркутск договорились сотрудничать в сфере туризма

«Соглашения не должны оставаться на бумаге, каждое из них необходимо подкреплять четким планом действий и понятных мероприятий, которые мы будем реализовывать в двустороннем формате. С Иркутской областью мы продолжим содействовать расширению контактов и налаживанию сотрудничества между представителями турбизнеса. Привлекать их к участию в выставках, форумах и других мероприятий в сфере туризма и рекреации, проходящих в наших регионах. Будем делиться опытом по обеспечению туротрасли высококвалифицированными кадрами и линейным персоналом. Обмениваться детскими и молодежными туристскими группами, пресс-турами для представителей СМИ. В рамках подписания плана мероприятий мы обговорили возможность проведения осенью этого года Дней Крыма в Иркутской области и Дней Иркутской области в Крыму», — цитирует пресс-служба Минкурортов и туризма РК главу ведомства Сергея Стрельбицкого.